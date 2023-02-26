У Харкові кілька годин поліція шукала вибухівку в центрі міста

Поліція, вибухотехніки та ДСНС оглянули близько 10 тисяч м² приміщень торговельного центру у Харкові.

Повідомлення про замінування торгового центру «Нікольський» у центрі Харкова з’явилося близько 16 години.

З «Нікольського» евакуювали понад 1500 громадян, повідомила поліція Харківської області.

Працівники слідчо-оперативної групи ХРУП № 1, вибухотехніки та ДСНС оглянули близько 10 тисяч м² приміщень та прилеглої території.

Інформацію про мінування зареєстровали в Єдиному обліку.

Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.