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У Харкові кілька годин поліція шукала вибухівку в центрі міста

Події 21:35   26.02.2023
Оксана Якушко
У Харкові кілька годин поліція шукала вибухівку в центрі міста

Поліція, вибухотехніки та ДСНС оглянули близько 10 тисяч м² приміщень торговельного центру у Харкові.

Повідомлення про замінування торгового центру «Нікольський» у центрі Харкова з’явилося близько 16 години.

З «Нікольського» евакуювали понад 1500 громадян, повідомила поліція Харківської області.

Працівники слідчо-оперативної групи ХРУП № 1, вибухотехніки та ДСНС оглянули близько 10 тисяч м² приміщень та прилеглої території.

Інформацію про мінування зареєстровали в Єдиному обліку.

Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 21:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція, вибухотехніки та ДСНС оглянули близько 10 тисяч м² приміщень торговельного центру у Харкові.".