У Харкові кілька годин поліція шукала вибухівку в центрі міста
Поліція, вибухотехніки та ДСНС оглянули близько 10 тисяч м² приміщень торговельного центру у Харкові.
Повідомлення про замінування торгового центру «Нікольський» у центрі Харкова з’явилося близько 16 години.
З «Нікольського» евакуювали понад 1500 громадян, повідомила поліція Харківської області.
Працівники слідчо-оперативної групи ХРУП № 1, вибухотехніки та ДСНС оглянули близько 10 тисяч м² приміщень та прилеглої території.
Інформацію про мінування зареєстровали в Єдиному обліку.
Жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 21:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція, вибухотехніки та ДСНС оглянули близько 10 тисяч м² приміщень торговельного центру у Харкові.".