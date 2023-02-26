В Харьковской области нет дефицита электроэнергии в сети – Укрэнерго

Потребление электроэнергии по сравнению с субботой уменьшилось, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, сообщили в «Укрэнерго».

В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

Вчера энергетики снизили объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику. Лимиты потребления в области не вводили из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех объектах «Укрэнерго», поврежденных в результате российских атак. Из-за масштабности и сложности полученных повреждений восстановление энергообъектов требует много ресурсов и времени.