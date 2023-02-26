На Харківщині немає дефіциту електроенергії в мережі – Укренерго
Споживання електроенергії порівняно з суботою поменшало, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується, повідомили в «Укренерго».
В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.
Вчора енергетики зменшили обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком. Ліміти споживання до областей не вводили через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх об’єктах «Укренерго», пошкоджених внаслідок російських атак. Через масштабність та складність отриманих пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 11:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споживання електроенергії порівняно з суботою поменшало, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується, повідомили в «Укренерго».".