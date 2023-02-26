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На Харківщині немає дефіциту електроенергії в мережі – Укренерго

Суспільство 11:37   26.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині немає дефіциту електроенергії в мережі – Укренерго

Споживання електроенергії порівняно з суботою поменшало, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується, повідомили в «Укренерго».

В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

Вчора енергетики зменшили обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком. Ліміти споживання до областей не вводили через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх об’єктах «Укренерго», пошкоджених внаслідок російських атак. Через масштабність та складність отриманих пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споживання електроенергії порівняно з суботою поменшало, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується, повідомили в «Укренерго».".