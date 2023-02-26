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В Харьковской области простились с воином, погибшим под Бахмутом

Общество 17:26   26.02.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области простились с воином, погибшим под Бахмутом

В Первомайской громаде сегодня простились с Алексеем Азаренковым, погибшим в боях под Бахмутом, сообщил председатель Первомайского горсовета Николай Бакшеев.

Церемония прощания прошла на площади возле ДК «Химик». Проводить в последний путь воина пришли родные, близкие, друзья, одноклассники и все, кто хотел отдать честь воину.

«Очень тяжело, что враг уносит жизни наших ребят. И все чаще мы провожаем наших земляков в царство небесное. Искренне соболезнуем семье Алексея, его боевым собратьям и всем, для кого он был близким человеком», — подчеркнул Бакшеев.

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Автор: Оксана Якушко

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайской громаде сегодня простились с Алексеем Азаренковым, погибшим в боях под Бахмутом, сообщил председатель Первомайского горсовета Николай Бакшеев.".