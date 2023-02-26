В Харьковской области простились с воином, погибшим под Бахмутом
В Первомайской громаде сегодня простились с Алексеем Азаренковым, погибшим в боях под Бахмутом, сообщил председатель Первомайского горсовета Николай Бакшеев.
Церемония прощания прошла на площади возле ДК «Химик». Проводить в последний путь воина пришли родные, близкие, друзья, одноклассники и все, кто хотел отдать честь воину.
«Очень тяжело, что враг уносит жизни наших ребят. И все чаще мы провожаем наших земляков в царство небесное. Искренне соболезнуем семье Алексея, его боевым собратьям и всем, для кого он был близким человеком», — подчеркнул Бакшеев.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 17:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайской громаде сегодня простились с Алексеем Азаренковым, погибшим в боях под Бахмутом, сообщил председатель Первомайского горсовета Николай Бакшеев.".