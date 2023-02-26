На Харківщині попрощалися із воїном, який загинув під Бахмутом
У Первомайській громаді сьогодні попрощалися з Олексієм Азаренковим, який загинув у боях під Бахмутом, повідомив голова Первомайської міськради Микола Бакшеєв.
Церемонія прощання відбулася на площі біля ДК «Хімік». Проводити в останню путь воїна прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники та всі, хто хотів віддати шану загиблому.
«Дуже тяжко, що ворог забирає життя наших хлопців. І все частіше ми проводжаємо наших земляків у царство небесне. Щиро співчуваємо родині Олексія, його бойовим побратимам та всім, для кого він був близькою людиною», – підкреслив Бакшеєв.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 17:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайській громаді сьогодні попрощалися з Олексієм Азаренковим, який загинув у боях під Бахмутом, повідомив голова Первомайської міськради Микола Бакшеєв.".