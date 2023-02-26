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На Харківщині попрощалися із воїном, який загинув під Бахмутом

Суспільство 17:26   26.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині попрощалися із воїном, який загинув під Бахмутом

У Первомайській громаді сьогодні попрощалися з Олексієм Азаренковим, який загинув у боях під Бахмутом, повідомив голова Первомайської міськради Микола Бакшеєв.

Церемонія прощання відбулася на площі біля ДК «Хімік». Проводити в останню путь воїна прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники та всі, хто хотів віддати шану загиблому.

«Дуже тяжко, що ворог забирає життя наших хлопців. І все частіше ми проводжаємо наших  земляків у царство небесне. Щиро співчуваємо родині Олексія, його бойовим побратимам та всім, для кого він був близькою людиною», – підкреслив Бакшеєв.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2023 в 17:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайській громаді сьогодні попрощалися з Олексієм Азаренковим, який загинув у боях під Бахмутом, повідомив голова Первомайської міськради Микола Бакшеєв.".