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Достал руками из-под завалов: Софию поздравил с 11-летием ее спаситель

Общество 17:40   27.02.2023
Елена Нагорная
Достал руками из-под завалов: Софию поздравил с 11-летием ее спаситель Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Полицейский Павел Нестеренко поздравил с днем рождения Софию, которую 9 января спас из-под завалов магазина в поселке Шевченково Харьковской области после вражеского ракетного удара по рынку.

На 11-летие Софии правоохранителя пригласила семья. Полицейский пришел с поздравлениями и подарками, рассказывают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как отмечают правоохранители, девочка уже почти пришла в себя от страшных январских событий.

«Полицейский постоянно поддерживает связь с семьей, интересуется здоровьем ребенка, его успехами в учебе, потребностями. Софийка искренне привязалась к своему ангелу-хранителю и считает его близким человеком», — говорят в пресс-службе.

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Напомним, 9 января около 9:10 оккупанты нанесли ракетный удар по местному рынку в поселке Шевченково, куда бабушка с 10-летней девочкой пришли за продуктами. Ракета попала в землю перед магазином, в котором они находились. Павел Нестеренко голыми руками откопал девочку из-под обломков и слоя земли. Ее бабушка умерла на месте.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 17:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейский Павел Нестеренко поздравил с днем рождения Софию, которую 9 января спас из-под завалов магазина в поселке Шевченково Харьковской области после вражеского ракетного удара по рынку.".