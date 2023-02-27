Достал руками из-под завалов: Софию поздравил с 11-летием ее спаситель
Полицейский Павел Нестеренко поздравил с днем рождения Софию, которую 9 января спас из-под завалов магазина в поселке Шевченково Харьковской области после вражеского ракетного удара по рынку.
На 11-летие Софии правоохранителя пригласила семья. Полицейский пришел с поздравлениями и подарками, рассказывают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как отмечают правоохранители, девочка уже почти пришла в себя от страшных январских событий.
«Полицейский постоянно поддерживает связь с семьей, интересуется здоровьем ребенка, его успехами в учебе, потребностями. Софийка искренне привязалась к своему ангелу-хранителю и считает его близким человеком», — говорят в пресс-службе.
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Напомним, 9 января около 9:10 оккупанты нанесли ракетный удар по местному рынку в поселке Шевченково, куда бабушка с 10-летней девочкой пришли за продуктами. Ракета попала в землю перед магазином, в котором они находились. Павел Нестеренко голыми руками откопал девочку из-под обломков и слоя земли. Ее бабушка умерла на месте.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 17:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейский Павел Нестеренко поздравил с днем рождения Софию, которую 9 января спас из-под завалов магазина в поселке Шевченково Харьковской области после вражеского ракетного удара по рынку.".