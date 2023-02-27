Відкопав руками з-під завалів: Софію привітав з 11-річчям її рятівник

Поліцейський Павло Нестеренко привітав із днем ​​народження Софію, яку 9 січня врятував із-під завалів магазину у селищі Шевченкове Харківської області після ворожого ракетного удару по ринку.

На 11-річчя Софії правоохоронця запросила родина. Поліцейський прийшов із привітаннями та подарунками, розповідають у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як зазначають правоохоронці, дівчинка вже майже отямилася від страшних січневих подій.

“Поліцейський постійно підтримує зв’язок із сім’єю, цікавиться здоров’ям дитини, її успіхами у навчанні, потребами. Софійка щиро прив’язалася до свого ангела-охоронця і вважає його близькою людиною”, — кажуть у пресслужбі.

Нагадаємо, 9 січня близько 9:10 окупанти завдали ракетного удару по місцевому ринку в селищі Шевченкове, куди бабуся з 10-річною дівчинкою прийшла за продуктами. Ракета влучила в землю перед магазином, де вони знаходилися. Павло Нестеренко голіруч відкопав дівчинку з-під уламків та шару землі. Її бабуся загинула на місці.