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Відкопав руками з-під завалів: Софію привітав з 11-річчям її рятівник

Суспільство 17:40   27.02.2023
Олена Нагорна
Відкопав руками з-під завалів: Софію привітав з 11-річчям її рятівник

Поліцейський Павло Нестеренко привітав із днем ​​народження Софію, яку 9 січня врятував із-під завалів магазину у селищі Шевченкове Харківської області після ворожого ракетного удару по ринку.

На 11-річчя Софії правоохоронця запросила родина. Поліцейський прийшов із привітаннями та подарунками, розповідають у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як зазначають правоохоронці, дівчинка вже майже отямилася від страшних січневих подій.

“Поліцейський постійно підтримує зв’язок із сім’єю, цікавиться здоров’ям дитини, її успіхами у навчанні, потребами. Софійка щиро прив’язалася до свого ангела-охоронця і вважає його близькою людиною”, — кажуть у пресслужбі.

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Нагадаємо, 9 січня близько 9:10 окупанти завдали ракетного удару по місцевому ринку в селищі Шевченкове, куди бабуся з 10-річною дівчинкою прийшла за продуктами. Ракета влучила в землю перед магазином, де вони знаходилися. Павло Нестеренко голіруч відкопав дівчинку з-під уламків та шару землі. Її бабуся загинула на місці.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 17:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейський Павло Нестеренко привітав із днем ​​народження Софію, яку 9 січня врятував із-під завалів магазину у селищі Шевченкове Харківської області після ворожого ракетного удару по ринку.".