Відкопав руками з-під завалів: Софію привітав з 11-річчям її рятівник
Поліцейський Павло Нестеренко привітав із днем народження Софію, яку 9 січня врятував із-під завалів магазину у селищі Шевченкове Харківської області після ворожого ракетного удару по ринку.
На 11-річчя Софії правоохоронця запросила родина. Поліцейський прийшов із привітаннями та подарунками, розповідають у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.
Як зазначають правоохоронці, дівчинка вже майже отямилася від страшних січневих подій.
“Поліцейський постійно підтримує зв’язок із сім’єю, цікавиться здоров’ям дитини, її успіхами у навчанні, потребами. Софійка щиро прив’язалася до свого ангела-охоронця і вважає його близькою людиною”, — кажуть у пресслужбі.
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Нагадаємо, 9 січня близько 9:10 окупанти завдали ракетного удару по місцевому ринку в селищі Шевченкове, куди бабуся з 10-річною дівчинкою прийшла за продуктами. Ракета влучила в землю перед магазином, де вони знаходилися. Павло Нестеренко голіруч відкопав дівчинку з-під уламків та шару землі. Її бабуся загинула на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 17:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейський Павло Нестеренко привітав із днем народження Софію, яку 9 січня врятував із-під завалів магазину у селищі Шевченкове Харківської області після ворожого ракетного удару по ринку.".