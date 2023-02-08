Врятована з-під завалів на Харківщині дівчинка зустріла свого рятівника

10-річна Софійка із селища Шевченкове на Харківщині залишилася живою завдяки поліціянту Павлу Нестеренку. Він руками розгрібав завали після ракетного удару по місцевому ринку та витягнув дитину.

Дівчинка вже давно мріяла зустрітись зі своїм рятівником. Хто він, сім’я дізналася через соцмережі.

“Я дуже вдячна Павлу за порятунок моєї доньки. Навіть страшно уявити, що могло статися, якби його не виявилося поруч. Того дня селище продовжували обстрілювати, але він не злякався і все одно рятував людей”, — сказала мати Софійки Ольга Плутцова.

Дізнавшись про бажання дитини поспілкуватися, керівник сектору поліцейської діяльності №1 Куп’янського РПП Павло Нестеренко сам приїхав до Софійки в гості – з подарунками та смаколиками, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під час теплої зустрічі Софія показала Павлу свої малюнки та вироби та познайомила його зі своєю улюбленою кішкою.

А потім запросила поліціянта на день народження, який святкуватиме цього місяця.

Нагадаємо, російські ракети вдарили по ринку в Шевченковому вранці 9 січня. На той момент на ринку було чимало продавців та покупців. Внаслідок теракту, організованого РФ, загинули двоє, зокрема бабуся Софії. А сама 10-річна дівчинка зазнала поранень.