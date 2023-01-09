“Просто на людей кинули бомбу”: репортаж із обстріляного ринку на Харківщині

Як падали прямо на площі, невідомим чином вибиралися з-під уламків і що думають про “освободителей”. Емоції постраждалих торговців із Шевченкового на Харківщині – у репортажі МГ “Об’єктив”.

Уранці 9 січня російські військові вдарили ракетами прямо по ринку в селищі Шевченкове на Харківщині. У цей час там було чимало людей – і торговці, й покупці. Наслідком теракту стала загибель двох людей. Ще шість отримали поранення – зокрема 10-річна дівчинка. Її бабуся під час обстрілу загинула.

Ірина, мешканка смт Шевченкове

Вдарило так, що люди на майдані залягли навіть. Дуже сильно вдарили.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару по ринку в Шевченковому загинули дві жінки. Одна з них – господарка торгової точки, по якій вдарила ворожа ракета. Онука жінки – 10-річна дівчинка – отримала поранення уламками.

Ніна Горошко, постраждала

У магазині я була, була моя господиня Надія, яка загинула. І Софійка. Онука прийшла до неї. Онука поранена. Щось уламкове. Голова, груди. Відправили до Харкова.

За інформацією поліції, в шиї у дівчинки був уламок. Їй зробили операцію. За останніми даними, дитина в свідомості. Її стан оцінюють як “середньої тяжкості”. Окрім Софійки, поранення в Шевченковому отримали ще п’ять осіб.

Надія, підприємниця

Ось наш магазин був із побутовою хімією. Поруч м’ясний, де жінка загинула. А наших батьків тут магазин. Дружина батька була в магазині. Нині в лікарні. Уся у крові. Як вона вилізла звідси, я взагалі не розумію.

Лілія, орендар контейнера на ринку в смт Шевченкове

Жахливо. Страшно, що загинули. Розумієте, не боїшся за це барахло. Страшно, що день. І люди йшли та загинули люди. Це жахливо.

На території ринку в Шевченковому зруйновано дев’ять торгових об’єктів, у двох сталися пожежі.

Микола, директор магазину на ринку у смт Шевченкове

Даху немає. Велика глиба прилетіла. Вікна всі вилетіли. Рашики-рашики, х..яшікі. На ринок, де люди купують продукти. Тут немає жодних військових, нікого. На людей кинули бомбу.

Володимир Іванович, підприємець

От був бізнес. Був – тепер немає. Але нічого. Це не вперше. Вдома вже вікна вилетіли, двері – зробили. Усе нормально. І тут зробимо. Слава українській нації, як то кажуть і… педерації.