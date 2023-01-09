«Просто на людей кинули бомбу»: репортаж с обстрелянного рынка на Харьковщине

Как падали прямо на площади, неизвестным образом выбирались из-под обломков и что думают об «освободителях». Эмоции пострадавших торговцев из Шевченкового на Харьковщине — в репортаже МГ «Объектив».

Утром 9 января российские военные ударили ракетами прямо по рынку в поселке Шевченково на Харьковщине. В это время там было немало людей – и торговцы, и покупатели. Следствием теракта стала гибель двух человек. Еще шесть получили ранения – в том числе 10-летняя девочка. Ее бабушка при обстреле погибла.

Ирина, жительница пгт Шевченково

Ударило так, что люди на площади залегли даже. Очень сильно ударили.

По последним данным, в результате ракетного удара по рынку в Шевченково погибли две женщины. Одна из них – хозяйка торговой точки, по которой ударила вражеская ракета. Внучка женщины – 10-летняя девочка – получила ранения обломками.

Нина Горошко, пострадавшая

В магазине я была, была моя хозяйка Надежда, погибшая. И Софийка. Внучка пришла к ней. Внучка ранена. Что-то осколочное. Голова, грудь. Отправили в Харьков.

По информации полиции, в шее у девочки был осколок. Ей сделали операцию. По последним данным, ребенок в сознании. Ее состояние оценивают как «средней тяжести». Кроме Софийки, ранения в Шевченково получили еще пять человек.

Надежда, предпринимательница

Вот наш магазин был бытовой химии. Рядом мясной, где женщина погибла. А наших родителей здесь магазин. Жена отца находилась в магазине. В настоящее время в больнице. Вся в крови. Как она вылезла отсюда, я вообще не понимаю.

Лилия, арендатор контейнера на рынке в пгт Шевченково

Ужасно. Страшно, что погибли. Понимаете, не боишься за это барахло. Страшно, что день. И люди шли и погибли люди. Это ужасно.

На территории рынка в Шевченково разрушены девять торговых объектов, в двух произошли пожары.

Николай, директор магазина на рынке в пгт Шевченково

Крыши нет. Глыба большая прилетела. Окна все вылетели. Рашики-рашики, х..яшики. На рынок, где люди покупают продукты. Здесь нет ни военных, никого. Прямо на людей бросили бомбу.

Владимир Иванович, предприниматель

Вот был бизнес. Был — теперь нет. Но ничего. Это не в первый раз. Дома уже окна вылетели, дверь — сделали. Все нормально. И здесь сделаем. Слава украинской нации, как говорится и … педерации.