«Просто на людей кинули бомбу»: репортаж с обстрелянного рынка на Харьковщине
Как падали прямо на площади, неизвестным образом выбирались из-под обломков и что думают об «освободителях». Эмоции пострадавших торговцев из Шевченкового на Харьковщине — в репортаже МГ «Объектив».
Утром 9 января российские военные ударили ракетами прямо по рынку в поселке Шевченково на Харьковщине. В это время там было немало людей – и торговцы, и покупатели. Следствием теракта стала гибель двух человек. Еще шесть получили ранения – в том числе 10-летняя девочка. Ее бабушка при обстреле погибла.
Ирина, жительница пгт Шевченково
Ударило так, что люди на площади залегли даже. Очень сильно ударили.
По последним данным, в результате ракетного удара по рынку в Шевченково погибли две женщины. Одна из них – хозяйка торговой точки, по которой ударила вражеская ракета. Внучка женщины – 10-летняя девочка – получила ранения обломками.
Нина Горошко, пострадавшая
В магазине я была, была моя хозяйка Надежда, погибшая. И Софийка. Внучка пришла к ней. Внучка ранена. Что-то осколочное. Голова, грудь. Отправили в Харьков.
По информации полиции, в шее у девочки был осколок. Ей сделали операцию. По последним данным, ребенок в сознании. Ее состояние оценивают как «средней тяжести». Кроме Софийки, ранения в Шевченково получили еще пять человек.
Надежда, предпринимательница
Вот наш магазин был бытовой химии. Рядом мясной, где женщина погибла. А наших родителей здесь магазин. Жена отца находилась в магазине. В настоящее время в больнице. Вся в крови. Как она вылезла отсюда, я вообще не понимаю.
Лилия, арендатор контейнера на рынке в пгт Шевченково
Ужасно. Страшно, что погибли. Понимаете, не боишься за это барахло. Страшно, что день. И люди шли и погибли люди. Это ужасно.
На территории рынка в Шевченково разрушены девять торговых объектов, в двух произошли пожары.
Николай, директор магазина на рынке в пгт Шевченково
Крыши нет. Глыба большая прилетела. Окна все вылетели. Рашики-рашики, х..яшики. На рынок, где люди покупают продукты. Здесь нет ни военных, никого. Прямо на людей бросили бомбу.
Владимир Иванович, предприниматель
Вот был бизнес. Был — теперь нет. Но ничего. Это не в первый раз. Дома уже окна вылетели, дверь — сделали. Все нормально. И здесь сделаем. Слава украинской нации, как говорится и … педерации.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 19:03;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как падали прямо на площади, неизвестным образом выбирались из-под обломков и что думают об «освободителях». Эмоции пострадавших торговцев из Шевченкового на Харьковщине — в репортаже МГ «Объектив»".