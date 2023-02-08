Спасенная из-под завалов на Харьковщине девочка встретила своего спасителя

10-летняя София из поселка Шевченково на Харьковщине осталась в живых благодаря полицейскому Павлу Нестеренко. Он руками разгребал завалы после ракетного удара по местному рынку и вытащил ребенка.

Девочка уже давно мечтала встретиться со своим спасителем. Кто он, семья узнала через соцсети.

«Я очень благодарна Павлу за спасение моей дочери. Даже страшно представить, что могло произойти, если бы он не оказался рядом. В тот день поселок продолжали обстреливать, но он не испугался и все равно спасал людей», — сказала мать Софийки Ольга Плутцова.

Узнав о желании ребенка пообщаться, руководитель сектора полицейской деятельности № 1 Купянского РПП Павел Нестеренко сам приехал к Софийке в гости — с подарками и вкусностями, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время теплой встречи София показала Павлу свои рисунки и поделки и познакомила его совей любимой кошкой.

А после пригласила полицейской на день рождения, который будет праздновать в этом месяце.

Напомним, российские ракеты ударили по рынку в Шевченково утром 9 января. На тот момент на рынке было немало продавцов и покупателей. В результате теракта, организованного РФ, погибли двое, в том числе бабушка Софии. А сама 10-летняя девочка получила ранения.