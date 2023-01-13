Разгребал голыми руками завалы. Как на Харьковщине полицейский спас девочку

Руководитель подразделения полиции на Харьковщине Павел Нестеренко спас жизнь маленькой Софии, завалившейся после обстрела Шевченково, сообщает полиция Харьковской области.

В день обстрела 10-летняя девочка с бабушкой пришли на рынок за продуктами. Ракета ударила прямо перед магазином, в котором они находились.

Руководитель сектора полицейской деятельности №1 Купянского РПП Павел Нестеренко вспоминает, как утром они с коллегами собрались на работе. Планировался обычный рабочий день. Но уже через пол часа раздался страшный взрыв. Ракета попала в местный рынок. Правоохранители побежали на помощь.

На месте попадания царил хаос: горели магазины, люди паниковали, раненые звали о помощи. Магазин, у входа в который попала ракета, почти обрушился, его забрасало землей от взрыва. Именно туда бросился Павел и стал голыми руками разгребать кирпичи, землю, обломки.



Сначала в углу магазина он нашел продавщицу. Женщина была ранена, испугана, но, к счастью, жива. Ее передали медикам. Именно от нее полицейские узнали, что в магазине на момент взрыва были еще люди и побежали туда снова.

Полицейский поднял холодильник и услышал из-под земли женский голос. Он руками разгребал землю, пока не нащупал голову. Это была девочка, которая пришла в себя и начала кричать и плакать. Осторожно освобождая ее от земли и обломков, полицейский вытащил ребенка. Коллеги отнесли ее в карету скорой неотложной помощи. У девочки были осколочные ранения. В настоящее время она находится на лечении в Харькове.

Правоохранитель снова вернулся в магазин и продолжил разбирать завалы. Под слоем земли он раскопал женщину. Однако она уже была безжизненной. Это была бабушка девочки.

Всю эту ужасную картину дополняли громкие взрывы, вспоминает Павел. Как стало известно позже, работала украинская противовоздушная оборона. Наши военные сбили еще одну решетку, которая направлялась на поселок и могла забрать жизни еще многих мирных жителей.

«Слава нашим ВСУ! Мы верим, что благодаря им эти убийства и запугивание детей, женщин, престарелых скоро закончатся», — отметил Павел Нестеренко.