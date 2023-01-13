Розгрібав голими руками завали – на Харківщині поліцейський врятував дівчинку

Керівник підрозділу поліції на Харківщині Павло Нестеренко врятував життя маленької Софії, яку завалило після обстрілу Шевченкового, повідомляє поліція Харківської області.

У день обстрілу 10-річна дівчинка із бабусею прийшли на ринок за продуктами. Ракета вдарила прямо перед магазином, де вони знаходилися.

Керівник сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП Павло Нестеренко згадує, як вранці вони із колегами зібрались на роботі. Планували звичайний робочий день. Але вже за пів години пролунав страшний вибух. Ракета влучила у місцевий ринок. Правоохоронці побігли на допомогу.

На місці влучання панував хаос – горіли магазини, люди панікували, поранені кликали про допомогу. Магазин, біля входу до якого влучила ракета, майже обрушився, його закидало землею від вибуху. Саме туди кинувся Павло та почав голіруч розгрібати цегли, землю, уламки.

Спочатку у кутку магазина він знайшов продавчиню. Жінка була поранена, налякана, але, на щастя, жива. ЇЇ передали медикам. Саме від неї правоохоронці дізналися, що в магазині на момент вибуху були ще люди та побігли туди знову.

Поліцейський підняв холодильник і почув з-під землі жіночий голос. Він руками розгрібав землю, аж поки не нащупав голову. То була дівчинка, яка прийшла до тями і почала кричати й плакати. Обережно звільняючи її від землі та уламків, поліцейський витяг маленьку. Колеги віднесли її до карети швидкої невідкладної допомоги. У дівчинки були осколкові поранення. Наразі вона знаходиться на лікуванні у Харкові.

Правоохоронець знову повернувся до магазину та продовжив розбирати завали. Під шаром землі він розкопав жінку. Однак вона вже була неживою. То була бабуся дівчинки.

Усю цю жахливу картину доповнювали гучні вибухи, згадує Павло. Як стало відомо пізніше, то працювала українська протиповітряна оборона. Наші військові збили ще одну рашиську ракету, яка прямувала на селище та могла коштувати життя ще багатьом мирним мешканцям.

«Слава нашим ЗСУ! Ми віримо, що завдяки їм ці вбивства і залякування дітей, жінок, літніх людей скоро закінчаться», – зазначив Павло Нестеренко.