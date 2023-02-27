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С завтрашнего дня один из харьковских автобусов продлевает маршрут

Общество 19:13   27.02.2023
Елена Нагорная
С завтрашнего дня один из харьковских автобусов продлевает маршрут

Автобус №83е в Харькове со вторника, 28 февраля, будет курсировать по продленному маршруту — до поселка Заики.

Маршрут продлевают, чтобы обеспечить перевозки жителей поселка Заики, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Поэтому с завтрашнего дня автобус будет курсировать так: ст. м. «Академика Барабашова» – пр. Юбилейный – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – ул. Седьмой Гвардейской Армии – ул. Животноводов – ул. Седьмой Гвардейской Армии – ул. Краснокутская – ул. Артамоновская — перекресток с ул. Заики – ул. Артамоновская – ул. Краснокутская – ул. Седьмой Гвардейской Армии — ул. Дубравная – ул. Грищенко (поселок Кулиничи).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 19:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобус №83е в Харькове со вторника, 28 февраля, будет курсировать по продленному маршруту — до поселка Заики.".