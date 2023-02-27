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Відзавтра один із харківських автобусів курсуватиме по-іншому

Суспільство 19:13   27.02.2023
Олена Нагорна
Відзавтра один із харківських автобусів курсуватиме по-іншому

Автобус №83е у Харкові з вівторка, 28 лютого, курсуватиме продовженим маршрутом – до селища Заїки.

Маршрут продовжують, щоб забезпечити перевезення мешканців селища Заїки, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Тож відзавтра автобус курсуватиме так: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – вул. Сьомої Гвардійської Армії – вул. Животноводів – вул. Сьомої Гвардійської Армії – вул. Краснокутська – вул. Артамонівська – перехрестя з вул. Заїки – вул. Артамонівська – вул. Краснокутська – вул. Сьомої Гвардійської Армії – вул. Дібровна – вул. Грищенка (сел. Кулиничі).

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 19:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобус №83е у Харкові з вівторка, 28 лютого, курсуватиме продовженим маршрутом – до селища Заїки.".