Відзавтра один із харківських автобусів курсуватиме по-іншому

Автобус №83е у Харкові з вівторка, 28 лютого, курсуватиме продовженим маршрутом – до селища Заїки.

Маршрут продовжують, щоб забезпечити перевезення мешканців селища Заїки, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Тож відзавтра автобус курсуватиме так: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – вул. Сьомої Гвардійської Армії – вул. Животноводів – вул. Сьомої Гвардійської Армії – вул. Краснокутська – вул. Артамонівська – перехрестя з вул. Заїки – вул. Артамонівська – вул. Краснокутська – вул. Сьомої Гвардійської Армії – вул. Дібровна – вул. Грищенка (сел. Кулиничі).