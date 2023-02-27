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В городе на Харьковщине не будет холодной воды больше суток

Общество 20:27   27.02.2023
Елена Нагорная
В городе на Харьковщине не будет холодной воды больше суток

Почти во всем городе Чугуев Харьковской области (кроме микрорайонов «Авиатор» и «Башкировка») будет прекращено холодное водоснабжение с 22:00 1 марта до 3 марта. Жителей просят сделать запас воды.

Причина — переподключение абонентов по улице Мухина, сообщают в мэрии города со ссылкой на КП «Чугуеввода».

«Эти работы плановые и проводятся согласно проекту реконструкции водовода Д = 600мм в две нитки от врезной камеры магистрального водовода Кочеток-Харьков по улице Мухина до распределительной камеры в переулке Зачуговском», — рассказали в КП.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 20:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти во всем городе Чугуев Харьковской области (кроме микрорайонов «Авиатор» и «Башкировка») будет прекращено холодное водоснабжение с 22:00 1 марта до 3 марта. Жителей просят сделать запас воды.".