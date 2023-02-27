В городе на Харьковщине не будет холодной воды больше суток

Почти во всем городе Чугуев Харьковской области (кроме микрорайонов «Авиатор» и «Башкировка») будет прекращено холодное водоснабжение с 22:00 1 марта до 3 марта. Жителей просят сделать запас воды.

Причина — переподключение абонентов по улице Мухина, сообщают в мэрии города со ссылкой на КП «Чугуеввода».

«Эти работы плановые и проводятся согласно проекту реконструкции водовода Д = 600мм в две нитки от врезной камеры магистрального водовода Кочеток-Харьков по улице Мухина до распределительной камеры в переулке Зачуговском», — рассказали в КП.