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У місті на Харківщині на понад добу вимикають холодну воду

Суспільство 20:27   27.02.2023
Олена Нагорна
У місті на Харківщині на понад добу вимикають холодну воду

Майже в усьому місті Чугуїв Харківської області (крім мікрорайонів “Авіатор” та “Башкирівка”) буде припинено холодне водопостачання з 22:00 1 березня до 3 березня. Мешканців просять зробити запас води.

Причина – перепідключення абонентів на вулиці Мухіна, повідомляють у мерії міста з посиланням на КП “Чугуїввода”.

“Ці роботи планові та проводяться згідно з проєктом реконструкції водоводу Д=600мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вулиці Мухіна до розподільчої камери у провулку Зачуговському”, – розповіли у КП.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 20:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже в усьому місті Чугуїв Харківської області (крім мікрорайонів “Авіатор” та “Башкирівка”) буде припинено холодне водопостачання з 22:00 1 березня до 3 березня. Мешканців просять зробити запас води.".