У місті на Харківщині на понад добу вимикають холодну воду

Майже в усьому місті Чугуїв Харківської області (крім мікрорайонів “Авіатор” та “Башкирівка”) буде припинено холодне водопостачання з 22:00 1 березня до 3 березня. Мешканців просять зробити запас води.

Причина – перепідключення абонентів на вулиці Мухіна, повідомляють у мерії міста з посиланням на КП “Чугуїввода”.

“Ці роботи планові та проводяться згідно з проєктом реконструкції водоводу Д=600мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вулиці Мухіна до розподільчої камери у провулку Зачуговському”, – розповіли у КП.