У місті на Харківщині на понад добу вимикають холодну воду
Майже в усьому місті Чугуїв Харківської області (крім мікрорайонів “Авіатор” та “Башкирівка”) буде припинено холодне водопостачання з 22:00 1 березня до 3 березня. Мешканців просять зробити запас води.
Причина – перепідключення абонентів на вулиці Мухіна, повідомляють у мерії міста з посиланням на КП “Чугуїввода”.
“Ці роботи планові та проводяться згідно з проєктом реконструкції водоводу Д=600мм у дві нитки від врізної камери магістрального водоводу Кочеток-Харків по вулиці Мухіна до розподільчої камери у провулку Зачуговському”, – розповіли у КП.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 20:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже в усьому місті Чугуїв Харківської області (крім мікрорайонів “Авіатор” та “Башкирівка”) буде припинено холодне водопостачання з 22:00 1 березня до 3 березня. Мешканців просять зробити запас води.".