Терехов: В метро Харькова опечатывают киоски, у которых нет договоров
В Харькове разработают комплексный подход, чтобы решить проблемные вопросы предпринимателей, ведущих торговлю в переходах харьковского метро, сообщает мэрия города.
Об этом сегодня, 28 февраля, на заседании внеочередной сессии Харьковского городского совета сообщил мэр Игорь Терехов.
«Мы всячески поддерживаем малый и средний бизнес, но в этом вопросе не может быть беспорядка. Со своей стороны мы предоставили каникулы всем предпринимателям, которые не могли работать, когда метрополитен использовался как бомбоубежище. И сейчас опечатываются киоски, у которых нет договорных отношений с метрополитеном, но они работают, используя энергоресурсы метро. Я очень внимательно разобрался в этих вопросах, и мы будем с каждым искать понимания. Это будет взвешенный подход, чтобы не пострадали ни бюджет, ни предприниматели», — подчеркнул Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 17:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разработают комплексный подход, чтобы решить проблемные вопросы предпринимателей, ведущих торговлю в переходах харьковского метро, сообщает мэрия города.".