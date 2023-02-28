Терехов: В метро Харькова опечатывают киоски, у которых нет договоров

В Харькове разработают комплексный подход, чтобы решить проблемные вопросы предпринимателей, ведущих торговлю в переходах харьковского метро, сообщает мэрия города.

Об этом сегодня, 28 февраля, на заседании внеочередной сессии Харьковского городского совета сообщил мэр Игорь Терехов.

«Мы всячески поддерживаем малый и средний бизнес, но в этом вопросе не может быть беспорядка. Со своей стороны мы предоставили каникулы всем предпринимателям, которые не могли работать, когда метрополитен использовался как бомбоубежище. И сейчас опечатываются киоски, у которых нет договорных отношений с метрополитеном, но они работают, используя энергоресурсы метро. Я очень внимательно разобрался в этих вопросах, и мы будем с каждым искать понимания. Это будет взвешенный подход, чтобы не пострадали ни бюджет, ни предприниматели», — подчеркнул Игорь Терехов.

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