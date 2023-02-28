Терехов: У метро Харкова опечатують кіоски, в яких немає угод
У Харкові розроблять комплексний підхід, щоб вирішити проблемні питання підприємців, які торгують у переходах харківського метро, повідомляє мерія міста.
Про це сьогодні, 28 лютого, на засіданні позачергової сесії Харківської міської ради повідомив мер Ігор Терехов.
«Ми всіляко підтримуємо малий та середній бізнес, але в цьому питанні не може бути безладу. Зі свого боку, ми надали канікули всім підприємцям, які не могли працювати, коли метрополітен використовувався як бомбосховище. І зараз опечатуються кіоски, які не мають договірних відносин з метрополітеном, але вони працюють, використовуючи енергоресурси метро. Я дуже уважно розібрався в цих питаннях, і ми з кожним шукатимемо порозуміння. Це буде зважений підхід, щоб не постраждали ні бюджет, ні підприємці», – наголосив Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 17:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові розроблять комплексний підхід, щоб вирішити проблемні питання підприємців, які торгують у переходах харківського метро, повідомляє мерія міста.".