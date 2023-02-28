В Харьковской области бизнесмен расселял и кормил военных рф – прокуратура
41-летний бизнесмен с Купянщины получил подозрение в коллаборационизме, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Руководитель двух предприятий в селе Подсреднее Купянского района во время оккупации добровольно передал российским военным передвижной пункт проживания на автоприцепе, автомобили, мешки с песком и железобетонные конструкции, которые в дальнейшем оккупанты использовали для строительства фортификационных военных сооружений против ВСУ.
Также коллаборант передал мастерские предприятия россиянам, чтобы ремонтировали военную технику.
В доме культуры коллаборант расселил окупантов с трехразовым питанием.
В дальнейшем подозреваемый перерегистрировал по российскому законодательству в так называемой «Налоговой службе Харьковской области» собственные предприятия и начал платить налоги на прибыль в казну рф и ее оккупационных органов.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 13:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летний бизнесмен с Купянщины получил подозрение в коллаборационизме, сообщила Харьковская областная прокуратура.".