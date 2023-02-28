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В Харьковской области бизнесмен расселял и кормил военных рф – прокуратура

Происшествия 13:39   28.02.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области бизнесмен расселял и кормил военных рф – прокуратура

41-летний бизнесмен с Купянщины получил подозрение в коллаборационизме, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Руководитель двух предприятий в селе Подсреднее Купянского района во время оккупации добровольно передал российским военным передвижной пункт проживания на автоприцепе, автомобили, мешки с песком и железобетонные конструкции, которые в дальнейшем  оккупанты использовали для строительства фортификационных военных сооружений против ВСУ.

Также коллаборант передал мастерские предприятия россиянам, чтобы ремонтировали военную технику.
В доме культуры коллаборант расселил окупантов с трехразовым питанием.

В дальнейшем подозреваемый перерегистрировал по российскому законодательству в так называемой «Налоговой службе Харьковской области» собственные предприятия и начал платить налоги на прибыль в казну рф и ее оккупационных органов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 13:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летний бизнесмен с Купянщины получил подозрение в коллаборационизме, сообщила Харьковская областная прокуратура.".