В Харьковской области бизнесмен расселял и кормил военных рф – прокуратура

41-летний бизнесмен с Купянщины получил подозрение в коллаборационизме, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Руководитель двух предприятий в селе Подсреднее Купянского района во время оккупации добровольно передал российским военным передвижной пункт проживания на автоприцепе, автомобили, мешки с песком и железобетонные конструкции, которые в дальнейшем оккупанты использовали для строительства фортификационных военных сооружений против ВСУ.

Также коллаборант передал мастерские предприятия россиянам, чтобы ремонтировали военную технику.

В доме культуры коллаборант расселил окупантов с трехразовым питанием.

В дальнейшем подозреваемый перерегистрировал по российскому законодательству в так называемой «Налоговой службе Харьковской области» собственные предприятия и начал платить налоги на прибыль в казну рф и ее оккупационных органов.