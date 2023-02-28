На Харківщині бізнесмен розселяв і годував військових рф – прокуратура

41-річний бізнесмен із Куп’янщини отримав підозру у колабораціонізмі, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Очільник двох підприємств у селі Підсереднє Куп‘янського району під час окупації добровільно передав російським військовим пересувний пункт проживання на автопричепі, автомобілі, мішки з піском та залізобетонні конструкцій, що у подальшому використали окупанти для будівництва фортифікаційних військових споруд проти ЗСУ.

Також колаборант передав майстерні підприємства росіянам, щоб ті ремонтували військову техніку.

У будинку культури колаборант розселив окупантів із триразовим харчуванням.

У подальшому підозрюваний переєстрував за російським законодавством у так званій «Налоговой службе Харьковской области» власні підприємства і почав платити податки на прибуток у казну рф та її окупаційних органів.