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На Харківщині бізнесмен розселяв і годував військових рф – прокуратура

Події 13:39   28.02.2023
Оксана Якушко
На Харківщині бізнесмен розселяв і годував військових рф – прокуратура

41-річний бізнесмен із Куп’янщини отримав підозру у колабораціонізмі, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Очільник двох підприємств у селі Підсереднє Куп‘янського району під час окупації добровільно передав російським військовим пересувний пункт проживання на автопричепі, автомобілі, мішки з піском та залізобетонні конструкцій, що у подальшому використали окупанти для будівництва фортифікаційних військових споруд проти ЗСУ.

Також колаборант передав майстерні підприємства росіянам, щоб ті ремонтували військову техніку.

У будинку культури колаборант розселив окупантів із триразовим харчуванням.

У подальшому підозрюваний переєстрував за російським законодавством у так званій «Налоговой службе Харьковской области» власні підприємства і почав платити податки на прибуток у казну рф та її окупаційних органів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 13:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "41-річний бізнесмен із Куп’янщини отримав підозру у колабораціонізмі, повідомила Харківська обласна прокуратура.".