12 років «світить» колаборанту з Харківщини, який допоміг рф з референдумом

Колаборант у Харківській області агітував за приєднання до рф та поширював інформацію про «дбайливих» рашистів, його спіймала СБУ.

Силовики затримали прихильника «руского міра» на деокупованій території Харківської області. Ним виявився 56-річний місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення добровільно співпрацював із ворогом і увійшов до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Там його призначили «главным специалистом сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области». На цій посаді він організовував та проводив заходи політичного характеру, був відповідальним за збір інформації щодо агітаційних приміщень, стендів, флагштоків та місць розташування виборчих комісій на території Шевченківского району Харківської області. Він особисто здійснював огляд приміщень для проведення в подальшому референдуму про приєднання української території до держави агресора.

Крім того, він поширював пропагандистську газету «Харьков Z» серед місцевого населення. За даними слідства, ця газета містила брехливу російську пропаганду, що нібито рф та її збройні сили не є ворогом України, що неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій та надають їм усіляку допомогу і підтримку, пропагували легітимність окупаційної влади. Матеріали цих газет заперечували збройну агресію рф проти України, нав`язували читачам негативне ставлення до Української держави, прагнучи посіяти у нашому суспільстві недовіру до органів державної влади України та її Збройних Сил.

Після звільнення частини регіону зловмисник намагався «сховатися» від правосуддя, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За такий злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.