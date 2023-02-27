12 лет «светит» коллаборанту из Харьковщины, организовавшему референдум рф

Коллаборант в Харьковской области агитировал за присоединение к рф и распространял информацию о «заботливых» рашистах, его поймала СБУ.

Силовики задержали сторонника русского мира на деоккупированной территории Харьковской области. Им оказался 56-летний местный житель, после полномасштабного вторжения добровольно сотрудничавший с врагом и вошедший в ряды местной оккупационной администрации.

Там он был назначен «главным специалистом сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области». В этой должности он организовывал и проводил мероприятия политического характера, отвечал за сбор информации относительно агитационных помещений, стендов, флагштоков и мест расположения избирательных комиссий на территории Шевченковского района Харьковской области. Он лично производил осмотр помещений для проведения в дальнейшем референдума о присоединении украинской территории к государству агрессора.

Кроме того, он распространял пропагандистскую газету «Харьков Z» среди местного населения. По данным следствия, эта газета содержала лживую российскую пропаганду, что якобы рф и ее вооруженные силы не являются врагом Украины, будто рашисты с заботой относятся к жителям оккупированных территорий и оказывают им всяческую помощь и поддержку, пропагандировали легитимность оккупаций. Материалы этих газет отрицали вооруженную агрессию рф против Украины, навязывали читателям негативное отношение к Украинскому государству, стремясь посеять в нашем обществе недоверие к органам государственной власти Украины и его Вооруженным Силам.

После освобождения части региона злоумышленник пытался скрыться от правосудия, однако сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За такое преступление ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности коллаборанта осуществляли сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.