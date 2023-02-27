Live
  • Понедельник 27.02.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.64
    • 🟢

12 лет «светит» коллаборанту из Харьковщины, организовавшему референдум рф

Происшествия 15:06   27.02.2023
12 лет «светит» коллаборанту из Харьковщины, организовавшему референдум рф

Коллаборант в Харьковской области агитировал за присоединение к рф и распространял информацию о «заботливых» рашистах, его поймала СБУ.

Силовики задержали сторонника русского мира на деоккупированной территории Харьковской области. Им оказался 56-летний местный житель, после полномасштабного вторжения добровольно сотрудничавший с врагом и вошедший в ряды местной оккупационной администрации.

Там он был назначен «главным специалистом сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области». В этой должности он организовывал и проводил мероприятия политического характера, отвечал за сбор информации относительно агитационных помещений, стендов, флагштоков и мест расположения избирательных комиссий на территории Шевченковского района Харьковской области. Он лично производил осмотр помещений для проведения в дальнейшем референдума о присоединении украинской территории к государству агрессора.

Кроме того, он распространял пропагандистскую газету «Харьков Z» среди местного населения. По данным следствия, эта газета содержала лживую российскую пропаганду, что якобы рф и ее вооруженные силы не являются врагом Украины, будто рашисты с заботой относятся к жителям оккупированных территорий и оказывают им всяческую помощь и поддержку, пропагандировали легитимность оккупаций. Материалы этих газет отрицали вооруженную агрессию рф против Украины, навязывали читателям негативное отношение к Украинскому государству, стремясь посеять в нашем обществе недоверие к органам государственной власти Украины и его Вооруженным Силам.

После освобождения части региона злоумышленник пытался скрыться от правосудия, однако сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
За такое преступление ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности коллаборанта осуществляли сотрудники СБУ Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Читайте также: Фильчаков и Тимошко призвали не политизировать дело комбата “Слобожанщины”

Новости по теме:

14:06
Мужчина, укравший 30 тепловых счетчиков из подвалов Харькова, получит 8 лет
10:38
Укрэнерго: На Харьковщине отсутствуют сетевые ограничения электроэнергии
08:26
ГСЧС: На Харьковщине горели дома и гаражи из-за обстрелов
07:47
Около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам – Генштаб
22:43
Жадан: «Россияне ожидали, что в Харькове их будут встречать цветами»

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «12 лет «светит» коллаборанту из Харьковщины, организовавшему референдум рф»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 15:06;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллаборант в Харьковской области агитировал за присоединение к рф и распространял информацию о «заботливых» рашистах, его поймала СБУ.".