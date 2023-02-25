Фильчаков и Тимошко призвали не политизировать дело комбата «Слобожанщины»

Руководителю добровольческого подразделения «Слобожанщина» Андрею Янголенко и еще семи членам данного формирования инкриминируют статью 257 Уголовного кодекса Украины (бандитизм).

Речь идет о пяти эпизодах — четырех разбойных нападениях и угоне транспортного средства, сообщил руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков на брифинге, посвященном годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Фильчаков рассказал, что 23 февраля Киевский райсуд Харькова избрал Янголенко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.

«Никакого политического аспекта это уголовное производство не имеет. Это исключительно уголовное преступление», — подчеркнул прокурор Харьковщины.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко дополнил, что фигуранты, в частности, подозреваются в ограблении предпринимателя.

«В масках, с оружием, без опознавательных знаков заходят в дом предпринимателя, забирают все что есть — и выходят. По ним сначала работали так, как мы работаем обычно по любому уголовному производству. То, что получилось что это именно эти люди — получилось. Есть доказательства. Не было бы доказательств, суд бы не принимал решение. Окончательный вывод сделает суд. Я хочу сказать, что не надо политизировать это дело. Банальное разбойное нападение… Трое-четверо мужчин заходят в домовладение с оружием в масках. Они говорят: «Отдай деньги». Забирают золото. Мы будем бороться с этим, мы говорили с первого дня. Но это не значит, что все люди, которые действительно защищают наше государство, воюют, они в чем-то виноваты», — отметил начальник Нацполиции Харьковщины.

Также он заявил, что Янголенко получил оружие как от облуправления Нацполиции, так и от других органов.

«В июне прошлого года работники Салтовского районного управления полиции рискуя жизнью на «нуле» между Тишками и Липцами, где в то время шли активные боевые действия, украли у врага МТ-ЛБ, «мотолыгу», притянули, за что получили награду. Эту операцию они разрабатывали две или три недели… Эту технику тогда отдали именно «Слобожанщине», Янголенко, чтобы они воевали с ней. На обыске через три месяца мы ее нашли, они даже Z не постирали. Мы ее забрали обратно», — рассказал Тимошко.

Как сообщало «Суспільне Харків», на суде по избранию меры пресечения Янголенко обвинения отрицал и заявил, что бойцы его подразделения после начала полномасштабного вторжения россиян помогали оборонять город. Также он написал соответствующий пост в Facebook.

Напомним, что в сентябре 2015 года СБУ задержала комбата тогда милицейского батальона «Слобожанщина» Андрея Янголенко по подозрению в подготовке покушения на жизнь тогдашнего главы МВД Арсена Авакова. Силовики сообщили, что Янголенко возглавлял преступную группу, которая готовила заказные убийства высокопоставленных чиновников милиции, народных депутатов, волонтеров и бизнесменов в Киеве и Харькове.