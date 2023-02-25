Фільчаков і Тимошко закликали не політизувати справу комбата “Слобожанщини”

Керівнику добровольчого підрозділу “Слобожанщина” Андрію Янголенку та ще семи членам цього формування інкримінують статтю 257 Кримінального кодексу України (бандитизм).

Йдеться про п’ять епізодів – чотири розбійні напади та викрадення транспортного засобу, повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков на брифінгу, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Фільчаков розповів, що 23 лютого Київський райсуд Харкова обрав Янголенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.

“Ніякого політичного аспекту це кримінальне провадження не має. Це виключно кримінальний злочин”, – наголосив прокурор Харківщини.

Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко доповнив, що фігуранти, зокрема, підозрюються у пограбуванні підприємця.

“У масках, зі зброєю, без розпізнавальних знаків заходять у будинок підприємця, забирають все що є – і виходять. По них спочатку працювали так, як ми працюємо зазвичай по будь-якому кримінальному провадженню. Те, що вийшло що це саме ці люди – вийшло. Є докази. Не було б доказів, суд би не приймав рішення. Остаточний висновок зробить суд. Я хочу сказати, що не треба політизувати цю справу. Банальний розбійний напад… Троє-четверо чоловіків заходять у домоволодіння зі зброєю у масках. Кажуть: “Віддай гроші”. Забирають золото. Ми будемо боротися з цим, ми казали з першого дня. Але це не значить, що всі люди, які дійсно захищають нашу державу, воюють, вони в чомусь винні”, – зазначив начальник Нацполіції Харківщини.

Також він заявив, що Янголенко отримав зброю як від облуправління Нацполіції, так і від інших органів.

“У червні минулого року працівники Салтівського районного управління поліції ризикуючи життям на “нулі” між Тишками та Липцями, де на той час йшли активні бойові дії, вкрали у ворога МТ-ЛБ, “мотолигу”, притягнули, за що отримали нагороду. Цю операцію вони розробляли два чи три тижні. Тобто вони ризикували та вкрали у росіян цю техніку. Цю техніку тоді віддали саме “Слобожанщині”, Янголенку, щоб вони воювали з нею. На обшуку через три місяці ми її знайшли, вони навіть Z не повитирали. Ми її забрали назад”, – розповів Тимошко.

Як повідомляло “Суспільне Харків”, на суді щодо обрання запобіжного заходу Янголенко звинувачення заперечував і заявив, що бійці його підрозділу після початку повномасштабного вторгнення росіян допомагали обороняти місто. Також він опублікував відповідний допис у Facebook.

Нагадаємо, що у вересні 2015 року СБУ затримала комбата тоді міліцейського батальйону “Слобожанщина” Андрія Янголенка за підозрою у підготовці замаху на життя тодішнього глави МВС Арсена Авакова. Силовики повідомили, що Янголенко очолював злочинну групу, яка готувала замовні вбивства високопосадовців міліції, народних депутатів, волонтерів та бізнесменів у Києві та Харкові.