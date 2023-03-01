На Харьковщине обнаружена особо опасная мина: как выглядит и как уберечься
Фото: telegram Сергея Мельника
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник опубликовал фото мины, установленной оккупантами на Харьковщине. Опасная находка может среагировать на любой металл.
«Обратите внимание. Это очень опасная рашистская мина. Ее опасность в том, что среагировать она может на любой металл. От транспортного средства до связки ключей, которые в вашем кармане», — предупредил Мельник.
Если вы заметили такую мину, к ней ни в коем случае нельзя приближаться или кого-либо подпускать. Также ее запрещено двигать.
«Внутри мины есть система, которая также реагирует на любое изменение положения», — пояснил начальник гарнизона.
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Единственное правильное действие, которое можно совершить, обнаружив подобную находку, — вызвать на место ГСЧС или полицию.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник опубликовал фото мины, установленной оккупантами на Харьковщине. Опасная находка может среагировать на любой металл".