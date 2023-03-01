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На Харківщині виявлено особливо небезпечну міну: як виглядає і як уберегтися

Суспільство 10:18   01.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині виявлено особливо небезпечну міну: як виглядає і як уберегтися Фото: телеграм Сергія Мельника

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник опублікував фото міни, встановленої окупантами на Харківщині. Небезпечна знахідка може зреагувати на будь-який метал.

“Зверніть увагу. Це дуже небезпечна рашистська міна. Її небезпека в тому, що зреагувати вона може на будь-який метал. Від транспортного засобу до зв’язки ключів, які у вашій кишені”, – попередив Мельник.

Якщо ви помітили таку міну, до неї в жодному разі не можна наближатися або будь-кого підпускати. Також її заборонено рухати.

“Усередині міни є система, яка також реагує на будь-яку зміну положення”, – пояснив начальник гарнізону.

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Єдина правильна дія, яку можна зробити, виявивши подібну знахідку, — викликати на місце ДСНС чи поліцію.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 10:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник опублікував фото міни, встановленої окупантами на Харківщині. Небезпечна знахідка може зреагувати на будь-який метал".