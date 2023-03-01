На Харківщині виявлено особливо небезпечну міну: як виглядає і як уберегтися
Фото: телеграм Сергія Мельника
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник опублікував фото міни, встановленої окупантами на Харківщині. Небезпечна знахідка може зреагувати на будь-який метал.
“Зверніть увагу. Це дуже небезпечна рашистська міна. Її небезпека в тому, що зреагувати вона може на будь-який метал. Від транспортного засобу до зв’язки ключів, які у вашій кишені”, – попередив Мельник.
Якщо ви помітили таку міну, до неї в жодному разі не можна наближатися або будь-кого підпускати. Також її заборонено рухати.
“Усередині міни є система, яка також реагує на будь-яку зміну положення”, – пояснив начальник гарнізону.
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Єдина правильна дія, яку можна зробити, виявивши подібну знахідку, — викликати на місце ДСНС чи поліцію.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 10:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник опублікував фото міни, встановленої окупантами на Харківщині. Небезпечна знахідка може зреагувати на будь-який метал".