15 тысяч домов в Купянске несколько дней были без канализации из-за удара РФ

В городе Купянск Харьковской области 2 марта запитали канализационно-насосную станцию, которая была обесточена с 25 февраля вследствие вражеского ракетного удара.

В результате попадания ракеты С-300 были повреждены сразу две кабельные линии 6 кВ, которые обеспечивали электричеством станцию, сообщила пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

По ее словам, дома более 15 тысяч купянчан с 25 февраля оставались без водоотведения.

«Как только позволила ситуация, удалось выполнить ремонт поврежденных участков кабельных линий и после успешных испытаний включить их в работу», — рассказал начальник Купянского района электрических сетей Борис Максютенко.

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