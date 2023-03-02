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15 тысяч домов в Купянске несколько дней были без канализации из-за удара РФ

Общество 14:59   02.03.2023
Елена Нагорная
15 тысяч домов в Купянске несколько дней были без канализации из-за удара РФ Фото: Харьковоблэнерго

В городе Купянск Харьковской области 2 марта запитали канализационно-насосную станцию, которая была обесточена с 25 февраля вследствие вражеского ракетного удара.

В результате попадания ракеты С-300 были повреждены сразу две кабельные линии 6 кВ, которые обеспечивали электричеством станцию, сообщила пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

По ее словам, дома более 15 тысяч купянчан с 25 февраля оставались без водоотведения.

«Как только позволила ситуация, удалось выполнить ремонт поврежденных участков кабельных линий и после успешных испытаний включить их в работу», — рассказал начальник Купянского района электрических сетей Борис Максютенко.

Читайте также: В Купянской громаде на Харьковщине объявили обязательную эвакуацию

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 14:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск Харьковской области 2 марта запитали канализационно-насосную станцию, которая была обесточена с 25 февраля вследствие вражеского ракетного удара.".