15 тисяч будинків у Куп’янську кілька днів були без каналізації через удар РФ
У місті Куп’янськ Харківської області 2 березня заживили каналізаційно-насосну станцію, яка була знеструмлена з 25 лютого внаслідок ворожого ракетного удару.
Внаслідок влучання ракети С-300 було пошкоджено одразу дві кабельні лінії 6 кВ, які забезпечували електрикою станцію, повідомила речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.
За її словами, будинки понад 15 тисяч куп’янчан із 25 лютого залишалися без водовідведення.
“Як тільки дозволила ситуація, вдалося виконати ремонт пошкоджених ділянок кабельних ліній та після успішних випробувань увімкнути їх до роботи”, – розповів начальник Куп’янського району електричних мереж Борис Максютенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 14:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Куп’янськ Харківської області 2 березня заживили каналізаційно-насосну станцію, яка була знеструмлена з 25 лютого внаслідок ворожого ракетного удару.".