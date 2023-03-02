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Харьковские коммунальщики показали, как борются с гололедом во дворах (фото)

Общество 14:40   02.03.2023
Елена Нагорная
Харьковские коммунальщики показали, как борются с гололедом во дворах (фото) Фото: Харьковский горсовет

В среду, 1 марта, в Харькове очистили от снега и льда 6691 придомовую территорию, а возле 4596 домов дворовые рабочие посыпали тротуары песчано-солевой смесью.

Также коммунальщики очистили 602 тысячи квадратных метров тротуаров в парках и скверах, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным мэрии, утром 2 марта в работах по уборке снега и льда и городе были задействованы 1954 работников КП и их техника.

На придомовых территориях, которые обслуживает КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1690 дворовых рабочих. Кроме того, 264 человека и 24 единицы автотракторной техники работают на объектах СКП «Харьковзеленстрой».


Фото: сайт Харьковского горсовета

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 14:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 1 марта, в Харькове очистили от снега и льда 6691 придомовую территорию, а возле 4596 домов дворовые рабочие посыпали тротуары песчано-солевой смесью.".