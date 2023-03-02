Харьковские коммунальщики показали, как борются с гололедом во дворах (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В среду, 1 марта, в Харькове очистили от снега и льда 6691 придомовую территорию, а возле 4596 домов дворовые рабочие посыпали тротуары песчано-солевой смесью.
Также коммунальщики очистили 602 тысячи квадратных метров тротуаров в парках и скверах, передает пресс-служба Харьковского горсовета.
По данным мэрии, утром 2 марта в работах по уборке снега и льда и городе были задействованы 1954 работников КП и их техника.
На придомовых территориях, которые обслуживает КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1690 дворовых рабочих. Кроме того, 264 человека и 24 единицы автотракторной техники работают на объектах СКП «Харьковзеленстрой».
Фото: сайт Харьковского горсовета
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 14:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 1 марта, в Харькове очистили от снега и льда 6691 придомовую территорию, а возле 4596 домов дворовые рабочие посыпали тротуары песчано-солевой смесью.".