Харьковские коммунальщики показали, как борются с гололедом во дворах (фото)

В среду, 1 марта, в Харькове очистили от снега и льда 6691 придомовую территорию, а возле 4596 домов дворовые рабочие посыпали тротуары песчано-солевой смесью.

Также коммунальщики очистили 602 тысячи квадратных метров тротуаров в парках и скверах, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным мэрии, утром 2 марта в работах по уборке снега и льда и городе были задействованы 1954 работников КП и их техника.

На придомовых территориях, которые обслуживает КП «Харьковблагоустройство», снег убирают 1690 дворовых рабочих. Кроме того, 264 человека и 24 единицы автотракторной техники работают на объектах СКП «Харьковзеленстрой».



Фото: сайт Харьковского горсовета