Харківські комунальники показали, як борються з ожеледицею у дворах (фото)

У середу, 1 березня, у Харкові очистили від снігу та льоду 6691 прибудинкову територію, а біля 4596 домів дворові робітники посипали тротуари піщано-сольовою сумішшю.

Також комунальники очистили 602 тисячі квадратних метрів тротуарів у парках та скверах, передає пресслужба Харківської міськради.

За даними мерії, вранці 2 березня в роботах з прибирання снігу та льоду в місті були задіяні 1954 працівники КП та їхня техніка.

На прибудинкових територіях, що обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1690 дворових робітників. Крім того, 264 особи та 24 одиниці автотракторної техніки працюють на об’єктах СКП «Харківзеленбуд».



Фото: Харківська міськрада