Разрушены дома и админздание: показали последствия обстрелов Харьковщины
Полиция Харьковщины продолжает фиксировать последствия ударов по региону российских террористов.
«За прошедшие сутки враг из РСЗО, артиллерии и минометов обстреливал город Купянск, пгт Двуречная, пгт Великий Бурлук, пгт Ковшаровка, село Кондрашовка Купянского района, поселки Красное, Стрелечья, Терновая, Глубокое Харьковского района, город Волчанск, поселки Клугино-Башкировка, Верхняя Писаревка, Огурцово, Гатище Чугуевского района, а также село Красная Заря Богодуховского района. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В Кондрашовке, помимо повреждений домов, еще и разрушено административное здание.
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Следственно-оперативные группы осмотрели все места «прилетов».
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины продолжает фиксировать последствия ударов по региону российских террористов".