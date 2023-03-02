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Зруйновано будинки та адмінбудівлю: показали наслідки обстрілів Харківщини

Події 10:27   02.03.2023
Оксана Горун
Зруйновано будинки та адмінбудівлю: показали наслідки обстрілів Харківщини

Поліція Харківщини продовжує фіксувати наслідки ударів по регіону російських терористів.

“Протягом минулої доби ворог з РСЗВ, артилерії та мінометів обстрілював місто Куп’янськ, смт Дворічна, смт Великий Бурлук, смт Ківшарівка, село Кіндрашівка Куп’янського району, селища Красне, Стрілеча, Тернова, Глибоке Харківського району, місто Вовчанськ, селища Клугино-Башкирівка, Верхня Писарівка, Огірцеве, Гатище Чугуївського району, а також село Червона Зоря Богодухівського району. В результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Наслідки обстрілів Харківщини 1-2 березня 2023

У Кіндрашівці, крім пошкоджень будинків, ще й зруйновано адміністративну будівлю.

Наслідки обстрілів Харківщини 1-2 березня 2023 2

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Наслідки обстрілів Харківщини 1-2 березня 2023 5

Слідчо-оперативні групи оглянули всі місця прильотів.

Наслідки обстрілів Харківщини 1-2 березня 2023 4

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 10:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини продовжує фіксувати наслідки ударів по регіону російських терористів".