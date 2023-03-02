Зруйновано будинки та адмінбудівлю: показали наслідки обстрілів Харківщини

Поліція Харківщини продовжує фіксувати наслідки ударів по регіону російських терористів.

“Протягом минулої доби ворог з РСЗВ, артилерії та мінометів обстрілював місто Куп’янськ, смт Дворічна, смт Великий Бурлук, смт Ківшарівка, село Кіндрашівка Куп’янського району, селища Красне, Стрілеча, Тернова, Глибоке Харківського району, місто Вовчанськ, селища Клугино-Башкирівка, Верхня Писарівка, Огірцеве, Гатище Чугуївського району, а також село Червона Зоря Богодухівського району. В результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

У Кіндрашівці, крім пошкоджень будинків, ще й зруйновано адміністративну будівлю.

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Слідчо-оперативні групи оглянули всі місця прильотів.