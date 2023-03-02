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Труп в ковре на Новый год: на Харьковщине нашелся пособник убийцы

Происшествия 10:40   02.03.2023
Оксана Горун
Труп в ковре на Новый год: на Харьковщине нашелся пособник убийцы Фото: ГУНП в Харьковской области

Избавиться от тела убитого на Новый год гостя жителю Изюмщины помогал 52-летний земляк, установила полиция.

«Как выяснилось в ходе следствия, скрыть следы преступления и избавиться от тела умершего злоумышленнику помог 52-летний неоднократно судимый житель Изюма. Он рассказал, что помог завернуть тело убитого в ковер, вывезти труп на металлической тачке к реке Сухой Изюмец и сбросить в воду. 1 марта мужчине доложено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до трех лет лишения свободы», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пособник, заворачивавший труп убитого на Харьковщине в ковер
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • Напомним, во время встречи нового, 2023-го, года 21-летний житель Изюмского района до смерти избил гостя за праздничным столом. 47-летний гость умер от полученных ударов. Его тело обнаружили 2 января у реки Сухой Изюмец. Подозреваемого в убийстве задержали «по горячим следам».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 10:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Избавиться от тела убитого на Новый год гостя жителю Изюмщины помогал 52-летний земляк, установила полиция".