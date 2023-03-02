Труп у килимі на Новий рік: на Харківщині знайшовся посібник убивці

Позбутися тіла вбитого на Новий рік гостя жителю Ізюмщини допомагав 52-річний земляк, встановила поліція.

“Як з’ясувалось в ході слідства, приховати сліди злочину та позбутися тіла померлого зловмиснику допоміг 52-річний неодноразово судимий мешканець міста Ізюм. Він розповів, що допоміг загорнути тіло вбитого у килим, вивезти труп на металевій тачці до річки Сухий Ізюмець і скинути у воду. 1 березня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, під час зустрічі нового, 2023-го, року 21-річний житель Ізюмського району до смерті побив гостя за святковим столом. 47-річний гість помер від отриманих ударів. Його тіло виявили 2 січня біля річки Сухий Ізюмець. Підозрюваного у вбивстві затримали “за гарячими слідами”.