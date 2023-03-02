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Труп у килимі на Новий рік: на Харківщині знайшовся посібник убивці

Події 10:40   02.03.2023
Оксана Горун
Труп у килимі на Новий рік: на Харківщині знайшовся посібник убивці

Позбутися тіла вбитого на Новий рік гостя жителю Ізюмщини допомагав 52-річний земляк, встановила поліція.

Як з’ясувалось в ході слідства, приховати сліди злочину та позбутися тіла померлого зловмиснику допоміг 52-річний неодноразово судимий мешканець міста Ізюм. Він розповів, що допоміг загорнути тіло вбитого у килим, вивезти труп на металевій тачці до річки Сухий Ізюмець і скинути у воду. 1 березня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Посібник, який завертав труп убитого на Харківщині в килим

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    • Нагадаємо, під час зустрічі нового, 2023-го, року 21-річний житель Ізюмського району до смерті побив гостя за святковим столом. 47-річний гість помер від отриманих ударів. Його тіло виявили 2 січня біля річки Сухий Ізюмець. Підозрюваного у вбивстві затримали “за гарячими слідами”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 10:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Позбутися тіла вбитого на Новий рік гостя жителю Ізюмщини допомагав 52-річний земляк, встановила поліція".