Удар по центру Харькова 2 марта — как год назад разбирали завалы (видео)
Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео последствий ракетного удара по центру Харькова 2 марта 2022 года.
Болвинов напомнил, что ровно год назад российские военные ударили ракетами по корпусу ХНУ им. Каразина, а также пятиэтажному зданию облуправлений Нацполиции и СБУ на улице Мироносицкой.
«В момент удара я разговаривал по телефону с начальником ГУНП Владимиром Тимошко — он находился в своем кабинете в этот момент. Сразу после «прилета» я вместе со следователями срочно выехал к коллегам на помощь — разгребать завалы и спасать людей», — написал Болвинов.
Он также напомнил, что в результате этого удара погибли десять человек — как полицейские, так и гражданские. Еще 17 человек были ранены. И добавил, что женщина на видео — выжила.
Видео: Сергей Болвинов
«Эта черная страница навсегда войдет в историю харьковской полиции. Следователи выполнили и свои прямые обязанности — зарегистрировали дело, провели осмотр места происшествия, изъяли обломки ракет, зафиксировали разрушения и жертв для будущего правосудия. Мы никогда не простим россиянам все те преступления, которые они совершили на украинской земле», — подчеркнул Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 17:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал видео последствий ракетного удара по центру Харькова 2 марта 2022 года.".