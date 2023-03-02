Удар по центру Харкова 2 березня – як рік тому розбирали завали (відео)

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео наслідків ракетного удару по центру Харкова 2 березня 2022 року.

Болвінов нагадав, що рівно рік тому російські військові вдарили ракетами по корпусу ХНУ ім. Каразіна, а також п’ятиповерховій будівлі облуправлінь Нацполіції та СБУ на вулиці Мироносицькій.

“У момент удару я розмовляв по телефону з начальником ГУНП Володимиром Тимошком – він знаходився у своєму кабінеті в цей момент. Одразу після “прильоту” я разом зі слідчими терміново виїхав до колег на допомогу – розгрібати завали та рятувати людей”, – написав Болвінов.

Він також нагадав, що внаслідок цього удару загинули десятеро осіб – як поліцейські, так і цивільні. Ще 17 людей було поранено. І додав, що жінка на відео – вижила.

Відео: Сергій Болвінов

“Ця чорна сторінка назавжди увійде в історію харківської поліції. Слідчі виконали й свої прямі обов’язки – зареєстрували справу, провели огляд місця події, вилучили уламки ракет, зафіксували руйнування та жертв для майбутнього правосуддя. Ми ніколи не пробачимо росіянам всі ті злочини, які вони скоїли на українській землі”, – підкреслив Болвінов.