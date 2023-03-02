В Купянской громаде после обстрелов восстановили подачу газа в 760 домов

За прошедшие сутки российские террористы трижды обстреляли объекты газовой инфраструктуры в Купянской громаде, сообщили в ХОВА.

«За прошедшие сутки российские захватчики трижды обстреляли объекты газовой инфраструктуры Купянского района. В результате вражеских ударов был поврежден один из газорегуляторных пунктов и газопроводы высокого и низкого давления», — сообщила пресс-служба ХОВА со ссылкой на заместителя начальника ХОВА Михаила Харнама.

По данным Харнама, сразу же после обстрелов газовщики приступили к ремонту поврежденных объектов.

«В течение нескольких часов удалось возобновить газоснабжение до 760 домов», – сообщил замначальника ХОВА.

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Газопроводы в самом обстреливаемом районе области, по данным ХОВА, ремонтируют без прекращения газоснабжения — путем наложения бандажа на трубопровод.