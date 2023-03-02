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В Купянской громаде после обстрелов восстановили подачу газа в 760 домов

Общество 11:49   02.03.2023
Оксана Горун
В Купянской громаде после обстрелов восстановили подачу газа в 760 домов Фото: пресс-служба ХОВА

За прошедшие сутки российские террористы трижды обстреляли объекты газовой инфраструктуры в Купянской громаде, сообщили в ХОВА.

«За прошедшие сутки российские захватчики трижды обстреляли объекты газовой инфраструктуры Купянского района. В результате вражеских ударов был поврежден один из газорегуляторных пунктов и газопроводы высокого и низкого давления», — сообщила пресс-служба ХОВА со ссылкой на заместителя начальника ХОВА Михаила Харнама.

По данным Харнама, сразу же после обстрелов газовщики приступили к ремонту поврежденных объектов.

«В течение нескольких часов удалось возобновить газоснабжение до 760 домов», – сообщил замначальника ХОВА.

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Газопроводы в самом обстреливаемом районе области, по данным ХОВА, ремонтируют без прекращения газоснабжения — путем наложения бандажа на трубопровод.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки российские террористы трижды обстреляли объекты газовой инфраструктуры в Купянской громаде, сообщили в ХОВА".