У Куп’янській громаді після обстрілів відновили подачу газу до 760 будинків
Минулої доби російські терористи тричі обстріляли об’єкти газової інфраструктури в Куп’янській громаді, повідомили в ХОВА.
“Впродовж минулої доби російські загарбники тричі обстріляли об’єкти газової інфраструктури Куп’янського району. В результаті ворожих ударів було пошкоджено один з газорегуляторних пунктів та газопроводи високого й низького тиску”, — повідомила пресслужба ХОВА з посиланням на заступника начальника ХОВА Михайла Харнама.
За даними Харнама, одразу після обстрілу газовики розпочали ремонт пошкоджених об’єктів.
“Протягом кількох годин вдалося відновити газопостачання до 760 будинків”, – повідомив заступник начальника ХОВА.
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Газопроводи в найбільш обстрілюваному районі області, за даними ХОВА, ремонтують без припинення газопостачання – шляхом накладання бандажа на трубопровід.
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Ви читали новину: «У Куп’янській громаді після обстрілів відновили подачу газу до 760 будинків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 11:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби російські терористи тричі обстріляли об’єкти газової інфраструктури в Куп’янській громаді, повідомили в ХОВА".