У Куп’янській громаді після обстрілів відновили подачу газу до 760 будинків

Минулої доби російські терористи тричі обстріляли об’єкти газової інфраструктури в Куп’янській громаді, повідомили в ХОВА.

“Впродовж минулої доби російські загарбники тричі обстріляли об’єкти газової інфраструктури Куп’янського району. В результаті ворожих ударів було пошкоджено один з газорегуляторних пунктів та газопроводи високого й низького тиску”, — повідомила пресслужба ХОВА з посиланням на заступника начальника ХОВА Михайла Харнама.

За даними Харнама, одразу після обстрілу газовики розпочали ремонт пошкоджених об’єктів.

“Протягом кількох годин вдалося відновити газопостачання до 760 будинків”, – повідомив заступник начальника ХОВА.

Газопроводи в найбільш обстрілюваному районі області, за даними ХОВА, ремонтують без припинення газопостачання – шляхом накладання бандажа на трубопровід.