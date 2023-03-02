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У Куп’янській громаді після обстрілів відновили подачу газу до 760 будинків

Суспільство 11:49   02.03.2023
Оксана Горун
У Куп’янській громаді після обстрілів відновили подачу газу до 760 будинків

Минулої доби російські терористи тричі обстріляли об’єкти газової інфраструктури в Куп’янській громаді, повідомили в ХОВА.

“Впродовж минулої доби російські загарбники тричі обстріляли об’єкти газової інфраструктури Куп’янського району. В результаті ворожих ударів було пошкоджено один з газорегуляторних пунктів та газопроводи високого й низького тиску”, — повідомила пресслужба ХОВА з посиланням на заступника начальника ХОВА Михайла Харнама.

За даними Харнама, одразу після обстрілу газовики розпочали ремонт пошкоджених об’єктів.

“Протягом кількох годин вдалося відновити газопостачання до 760 будинків”, – повідомив заступник начальника ХОВА.

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Газопроводи в найбільш обстрілюваному районі області, за даними ХОВА, ремонтують без припинення газопостачання – шляхом накладання бандажа на трубопровід.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 11:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби російські терористи тричі обстріляли об’єкти газової інфраструктури в Куп’янській громаді, повідомили в ХОВА".