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Бронемашину для спасения раненых с поля боя передали защитникам Харьковщины

Общество 20:30   03.03.2023
Елена Нагорная
Бронемашину для спасения раненых с поля боя передали защитникам Харьковщины Фото: ХОВА

Украинским военным передали автомобиль Pinzgauer Vector для транспортировки раненых. Машину привезли из Великобритании, а деньги на нее волонтеры собирали два с половиной месяца.

«Насколько нам известно, в боевых условиях раненых перевозят на чем угодно. Наша команда решила собрать средства и приобрести специализированный, бронированный транспорт, чтобы сделать этот процесс безопасным и приблизить нашу победу», — рассказал основатель и руководитель фонда CodeIT4Life Алексей Холоденко, передает пресс-служба ХОВА.

По его словам, машина стоила около 80 тысяч долларов.

«Украинские защитники несмотря на любые вызовы держат позиции и отражают вражеские атаки. К сожалению, ребята получают ранения. Эта машина крайне необходима для эффективной эвакуации раненых воинов с поля боя», — добавил начальник ХОВА Олег Синегубов.


Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 20:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинским военным передали автомобиль Pinzgauer Vector для транспортировки раненых. Машину привезли из Великобритании, а деньги на нее волонтеры собирали два с половиной месяца.".