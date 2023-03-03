Бронемашину для евакуації поранених з поля бою передали захисникам Харківщини

Українським військовим передали автомобіль Pinzgauer Vector для транспортування поранених. Машину привезли із Великої Британії, а гроші на неї волонтери збирали два з половиною місяці.

“Наскільки нам відомо, в бойових умовах поранених перевозять на будь-чому. Наша команда вирішила зібрати кошти та придбати спеціалізований, броньований транспорт, аби зробити цей процес безпечним та наблизити нашу перемогу”, – розповів засновник та керівник фонду CodeIT4Life Олексій Холоденко, передає пресслужба ХОВА.

За його словами, машина коштувала близько 80 тисяч доларів.

“Українські захисники попри будь-які виклики тримають позиції та відбивають ворожі атаки. На жаль, хлопці зазнають поранень. Ця машина вкрай необхідна для ефективної евакуації поранених воїнів із поля бою”, – додав начальник ХОВА Олег Синєгубов.



Фото: ХОВА