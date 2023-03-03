Купянск, Волчанск, Двуречная и еще 10 сел обстреляны на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, пишет Генштаб.

На Купянском направлении противник продолжал вести наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, успеха не имел. На Харьковщине обстреляны Двуречная, Купянск и Крохмальное.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает удерживать подразделения в приграничных с Украиной районах. За минувшие сутки враг обстрелял из минометов и артиллерии около 10 населенных пунктов Харьковской области. Среди них — Стрелечья, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное.

Угроза нанесения РФ ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.