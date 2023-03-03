Live
  • Пятница 03.03.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🔴

Купянск, Волчанск, Двуречная и еще 10 сел обстреляны на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:30   03.03.2023
Елена Нагорная
Купянск, Волчанск, Двуречная и еще 10 сел обстреляны на Харьковщине — Генштаб

Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ  в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, пишет Генштаб.

На Купянском направлении противник продолжал вести наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, успеха не имел. На Харьковщине обстреляны Двуречная, Купянск и Крохмальное.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает удерживать подразделения в приграничных с Украиной районах. За минувшие сутки враг обстрелял из минометов и артиллерии около 10 населенных пунктов Харьковской области. Среди них — Стрелечья, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное.

Угроза нанесения РФ ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Читайте также: На Харьковщине враг обстрелял более 20 населенных пунктов — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

17:57
Водителя с двумя гранатометами остановили на блокпосту на Харьковщине (фото)
16:47
В Харькове разоблачили бордель, замаскированный под оздоровительный салон
16:17
Терехов анонсировал запуск нового коммунального предприятия в Харькове
15:21
Остался без пальцев. Под Харьковом мужчина распилил мину болгаркой
13:23
За год коммунальщики Харькова устранили 4 тысячи аварий на сетях освещения

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Купянск, Волчанск, Двуречная и еще 10 сел обстреляны на Харьковщине — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 18:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области обстреляла армия РФ в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ  в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".