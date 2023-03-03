Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна та ще 10 сіл обстріляні на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 13 населених пунктів Харківської області обстріляла армія РФ протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, пише Генштаб.

На Куп’янському напрямку супротивник продовжував вести наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, успіху не мав. На Харківщині обстріляні Дворічна, Куп’янськ та Крохмальне.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Супротивник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них – Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне.

Загроза завдання РФ ракетних ударів залишається високою по всій території України.