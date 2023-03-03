На Харьковщине из-за обстрелов сгорело 1,5 тысячи тонн зерна — полиция
Харьковская полиция сообщила о последствиях действий российских террористов.
«Под огонь военных россии неоднократно попадал город Купянск. Разрушено административное здание и учреждение здравоохранения. Повреждены сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище. Пожаром уничтожено около 1,5 тысячи тонн зерна», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, в результате вчерашних обстрелов в селе Подолы Купянского района погибла женщина, повреждены частные дома. Спасатели на месте тушили пожар.
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«Также враг наносил удары по пгт Ковшаровка, пгт Двуречная и городу Волчанск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — отметили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 09:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская полиция сообщила о последствиях действий российских террористов".