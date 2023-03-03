На Харьковщине из-за обстрелов сгорело 1,5 тысячи тонн зерна — полиция

Харьковская полиция сообщила о последствиях действий российских террористов.

«Под огонь военных россии неоднократно попадал город Купянск. Разрушено административное здание и учреждение здравоохранения. Повреждены сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище. Пожаром уничтожено около 1,5 тысячи тонн зерна», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, в результате вчерашних обстрелов в селе Подолы Купянского района погибла женщина, повреждены частные дома. Спасатели на месте тушили пожар.

«Также враг наносил удары по пгт Ковшаровка, пгт Двуречная и городу Волчанск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — отметили полицейские.