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На Харьковщине из-за обстрелов сгорело 1,5 тысячи тонн зерна — полиция

Происшествия 09:39   03.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине из-за обстрелов сгорело 1,5 тысячи тонн зерна — полиция

Харьковская полиция сообщила о последствиях действий российских террористов.

«Под огонь военных россии неоднократно попадал город Купянск. Разрушено административное здание и учреждение здравоохранения. Повреждены сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище. Пожаром уничтожено около 1,5 тысячи тонн зерна», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

 

Последствия обстрелов Харьковской области 2-3 марта 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в результате вчерашних обстрелов в селе Подолы Купянского района погибла женщина, повреждены частные дома. Спасатели на месте тушили пожар.

Последствия обстрелов Харьковской области 2-3 марта 2023 5
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • «Также враг наносил удары по пгт Ковшаровка, пгт Двуречная и городу Волчанск. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — отметили полицейские.

    Последствия обстрелов Харьковской области 2-3 марта 2023 4
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 09:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская полиция сообщила о последствиях действий российских террористов".