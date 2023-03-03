На Харківщині через обстріл згоріло 1,5 тисячі тонн зерна – поліція

Харківська поліція повідомила про наслідки дій російських терористів.

“Під вогонь військових росії неодноразово потрапляло місто Куп’янськ. Зруйновано адміністративну будівлю та установу охорони здоров’я. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство та зерносховище. Пожежею знищено близько 1,5 тисячі тонн зерна”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, внаслідок вчорашніх обстрілів у селі Подоли Куп’янського району загинула жінка, пошкоджено приватні будинки. Рятувальники на місці гасили пожежу.

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“Також ворог завдав ударів по смт Ковшарівка, смт Дворічна та місту Вовчанськ. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила”, – зазначили поліцейські.