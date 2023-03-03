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Остался без пальцев. Под Харьковом мужчина распилил мину болгаркой

Происшествия 15:21   03.03.2023
Оксана Якушко
Остался без пальцев. Под Харьковом мужчина распилил мину болгаркой

55-летний житель Чугуева, который в собственном гараже распилил болгаркой неизвестный предмет, с минно-взрывными травмами попал в больницу, сообщила полиция Харьковской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в гараже. Предварительно установлено, что 3 февраля в 8.45 в больницу привезли 55-летнего местного жителя. Тот распиливал болгаркой неизвестный предмет, который сдетонировал. У пострадавшего травматическая ампутация пальцев правой кисти и огнестрельные раны предплечья.


На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Они осмотрели гараж и изъяли доказательства.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 15:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летний житель Чугуева, который в собственном гараже распилил болгаркой неизвестный предмет, с минно-взрывными травмами попал в больницу, сообщила полиция Харьковской области.".