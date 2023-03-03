Остался без пальцев. Под Харьковом мужчина распилил мину болгаркой

55-летний житель Чугуева, который в собственном гараже распилил болгаркой неизвестный предмет, с минно-взрывными травмами попал в больницу, сообщила полиция Харьковской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в гараже. Предварительно установлено, что 3 февраля в 8.45 в больницу привезли 55-летнего местного жителя. Тот распиливал болгаркой неизвестный предмет, который сдетонировал. У пострадавшего травматическая ампутация пальцев правой кисти и огнестрельные раны предплечья.



На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Они осмотрели гараж и изъяли доказательства.