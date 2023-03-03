Залишився без пальців. Під Харковом чоловік розпилював міну болгаркою
55-річний мешканець Чугуєва, який у власному гаражі розпиляв болгаркою невідомий предмет, із мінно-вибуховими травмами потрапив до лікарні, повідомила поліція Харківської області.
Поліцейські з’ясовують обставини вибуху у гаражі. Попередньо встановлено, що 3 лютого о 8:45 до лікарні привезли 55-річного місцевого мешканця. Той розпилював болгаркою невідомий предмет, який здетонував. У постраждалого травматична ампутація пальців правої кисті та вогнепальні рани передпліччя.
На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки. Вони оглянули гараж та вилучили докази.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 15:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний мешканець Чугуєва, який у власному гаражі розпиляв болгаркою невідомий предмет, із мінно-вибуховими травмами потрапив до лікарні, повідомила поліція Харківської області.".