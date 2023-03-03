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Посадили на 9 лет. На Харьковщине мужчина забил до смерти своего помощника

Происшествия 14:54   03.03.2023
Оксана Якушко
Посадили на 9 лет. На Харьковщине мужчина забил до смерти своего помощника

51-летний житель села Александровка 18 раз ударил помощника по хозяйству, потому что тот не напоил скот, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В марте 2020 года в селе Александровка Лозовского района хозяин домовладения и его помощник поссорились. Хозяин, увидев, что помощник не выполнил его поручения, ударил его, от чего помощник упал на землю. Злоумышленник продолжил избивать потерпевшего и нанес ему не менее 18 ударов по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Объяснил, что всего три раза ударил потерпевшего, так как тот не напоил скот.

К уголовной ответственности 51-летний мужчина привлекается не в первый раз — ранее он уже отбывал наказание за убийство.
Лозовский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 51-летнего мужчину в избиении, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Осужденный получил наказание – 9 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 14:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летний житель села Александровка 18 раз ударил помощника по хозяйству, потому что тот не напоил скот, сообщила Харьковская областная прокуратура.".