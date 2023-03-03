Посадили на 9 лет. На Харьковщине мужчина забил до смерти своего помощника

51-летний житель села Александровка 18 раз ударил помощника по хозяйству, потому что тот не напоил скот, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В марте 2020 года в селе Александровка Лозовского района хозяин домовладения и его помощник поссорились. Хозяин, увидев, что помощник не выполнил его поручения, ударил его, от чего помощник упал на землю. Злоумышленник продолжил избивать потерпевшего и нанес ему не менее 18 ударов по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

В судебном заседании мужчина вину не признал. Объяснил, что всего три раза ударил потерпевшего, так как тот не напоил скот.

К уголовной ответственности 51-летний мужчина привлекается не в первый раз — ранее он уже отбывал наказание за убийство.

Лозовский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 51-летнего мужчину в избиении, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Осужденный получил наказание – 9 лет лишения свободы.