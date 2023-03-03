Посадили на 9 років. На Харківщині чоловік забив до смерті свого помічника

51-річний житель села Олександрівка 18 разів ударив помічника по господарству, бо той не напоїв худобу, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У березні 2020 року в селі Олександрівка Лозівського району господар домоволодіння та його помічник посварилися. Господар домоволодіння, побачивши, що помічник не виконав його доручення, вдарив його, від чого помічник впав на землю. Зловмисник продовжив бити потерпілого та наніс йому не менше 18 ударів по голові та тулубу. Від побоїв потерпілий помер у лікарні.

У судовому засіданні чоловік вину не визнав. Пояснив, що лише три рази ударив потерпілого, так як той не напоїв худобу.

До кримінальної відповідальності 51-річний чоловік притягається не вперше — раніше він вже відбував покарання за вбивство.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав винним 51-річного чоловіка в побитті, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Засуджений отримав покарання – 9 років позбавлення волі.