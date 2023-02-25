Забив ніжкою від стільця: розслідується можлива недбалість медиків Лозової

Правоохоронці викрили чоловіка, який у листопаді минулого року в місті Лозова Харківської області побив свого знайомого, внаслідок чого той за місяць помер у лікарні. Також розпочато досудове розслідування за фактом можливої ​​службової недбалості медпрацівників.

“Потерпілий відпочивав у компанії вдома в одного зі своїх знайомих. На столі були присутні алкогольні напої, і в якийсь момент градус бесіди підвищився — виникла сварка. Один з гостей, 30-річний раніше неодноразово судимий чоловік, вдарив потерпілого в голову, від чого той впав на підлогу. Зловмисник викрутив ніжку з кухонного стільця та наніс нею не менше семи ударів по тулубу і голові потерпілого”, – розповіли у Харківській облпрокуратурі.

46-річного чоловіка доправили до медзакладу Лозової. Близько місяця він проходив лікування, але у грудні помер. У прокуратурі зазначають, що працівники лікарні всупереч встановленому порядку не повідомили про факт смерті чоловіка до Нацполіції.



Фото: Харківська облпрокуратура

“Згідно лікарського свідоцтва, причиною смерті стали порушення кровообігу в мозку. Однак наявність численних тілесних ушкоджень, з якими його було доставлено до лікарні, дали підстави вважати, що смерть могла настати від отриманих тілесних ушкоджень. За клопотанням прокурорів було проведено ексгумацію трупа. Встановлено, що смерть чоловіка стала наслідком отриманих ним тілесних ушкоджень”, – зазначили у прокуратурі.

Зловмиснику повідомили про підозру за фактом завдання умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, проводиться досудове розслідування за фактом службової недбалості працівників медустанови (ч. 2 ст. 367 КК України).